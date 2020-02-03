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Зеленодольский завод построит противодиверсионные катера для ВМФ

08:02, 03.02.2020
Зеленодольский завод построит противодиверсионные катера для ВМФ
Фото: mil.ru

Зеленодольский завод имени Горького построит для Военно-морского флота России еще три катера спецназначения проекта 21980 «Грачонок».

«В декабре 2019 года заключен госконтракт на продолжение строительства катеров проекта 21980 в количестве трех единиц», — сообщил «РИА Новости» представитель завода.

Напомним, головной катер проекта 21980 был заложен на Зеленодольском заводе в 2008 году. На сегодняшний день предприятие передало на службу девять «Грачат».

Ранее сообщалось, что Зеленодольский завод имени Горького в 2019 году заложил пять судов. Столько же было сдано госзаказчику.

ПромышленностьОПК Татарстан
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