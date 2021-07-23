Россиянка впервые вошла в число победителей в конкурсе фотографий на iPhone

Снимок жительницы Москвы Татьяны Мерзляковой, который она сделала во время поездки в Териберку (село в Мурманской области), занял первое место в конкурсе мобильной фотографии iPhone Photography Awards 2021.

Участник из России впервые стал победителем в этой категории, пишет «РИА Новости».

Женщина рассказала, что фотография сделана во время спонтанного путешествия. Она не ретуширована, на снимке лишь поправлена экспозиция встроенными инструментами камеры в iPhone.

Всего на конкурс в этом году прислали тысячи фотографий из 140 стран. Лауреатами премии стали представители 17 стран, от Румынии до Бангладеш. Фотографом года признали фотожурналиста Иштвана Керекеша из Румынии за фото «Трансильванские пастухи».

В марте этого года Анастасия Апасейкина из Казани стала победительницей конкурса «Защитница Приволжья», который проводила «Комсомольская правда» совместно с пресс-службой Приволжского округа Росгвардии. Конкурс провели в честь юбилея ведомства.