В Татарстане промпредприятиям готовят переход на кадастровую оценку земель и объектов

Фото: Максим Платонов (архив)

До 1 августа этого года крупным промышленным предприятиям Татарстана необходимо согласовать кадастровую оценку объектов капитального строительства для перехода на новый режим расчета по имущественному налогу в 2023 году. Об этом сегодня заявил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов в Доме правительства с участием президента РТ.

Кроме того, им необходимо провести кадастровую оценку земель под предприятиями для расчета земельного налога от кадастровой стоимости

«С 1 января 2022 года во всех субъектах РФ будет проведена кадастровая оценка земельных участков для перерасчета земельного налога, — напомнил Радик Гайзатуллин. — До 1 мая этого года МЗИО и БТИ представит предварительные результаты оценки, которые будут учтены при определении доходной части бюджета по земельному налогу», — сообщил он. Кроме того, начата работа по переходу на расчет имущественного налога от кадастровой стоимости, который будет взыматься с 2023 года, — добавил он. — Ряд крупных предприятий уже получили запросы, и прошу их отработать до 1 августа», — призвал глава Минфина РТ. По данным ведомства, всего в Татарстане 2 млн земельных участков и 2,5 млн объектов капитального строительства. В заключение он выразил надежду, что объем налоговых поступлений при переходе на кадастровую оценку «не должен привести к уменьшению доходов».

Луиза Игнатьева