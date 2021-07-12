В Зеленодольске утонул мужчина

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Сегодня в 13.48 в МЧС поступило сообщение о том, что утонул мужчина в Зеленодольске. Инцидент произошел по адресу: ул. Сайдашева, озеро Гаринское. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Тело мужчины 1988 года рождения извлекли из воды в 15.40 на расстоянии 15 м от берега на глубине 6 м. Отмечается, что место не оборудовано для купания. Тело погибшего передано сотрудникам правоохранительных органов.

Недавно в Татарстане утонула женщина, купавшаяся в водоеме около н.п. Кубян Атнинского района.

Алексей Нечаев