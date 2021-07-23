В Казани трамвай №5 возобновил движение по привычному маршруту
Трамвай №5 в Казани 23 июля начал движение по привычному маршруту до Солнечного города, сообщает МУП «Метроэлектротранс».
С 22 на 23 июля маршрут трамвая сократился в связи с реконструкции путей на улице Минская.
В ночь с 22 на 23 июля между улицами Минская и Закиева соединили новый участок трамвайных путей с направлением на Солнечный город, по новым путям уже прошел вагон в тестовом режиме. Пока работы по реконструкции на участке продолжаются.
Трамвай маршрута №5 курсировал по укороченному маршруту — «Глазунова — улица Халитова». Трамвай №5а следовал по привычному маршруту.
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