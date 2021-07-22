В Казани трамвай №5 будет ходить по сокращенному маршруту
В Казани на время сократится маршрут трамвая №5. Трамвай будет курсировать по укороченному маршруту — «Глазунова — улица Халитова».
Трамвайные пути реконструируют на улице Минская. Движение сократится с 22 июля 22.00 до 23 июля 05.30. После этого движение восстановится.
Трамвай №5а будет следовать по привычному маршруту, сообщает в МУП «Метроэлектротранс».
Маргарита ГоловатенкоБизнесТранспортОбществоИнфраструктура Татарстан
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