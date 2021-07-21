Госдеп США сообщил подробности соглашения с ФРГ по «Северному потоку — 2»

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Государственный департамент США раскрыл подробности соглашения с ФРГ по «Северному потоку — 2». Страны не намерены терпеть использование энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе.

«Мы привержены совместной работе с нашими союзниками и партнерами, в том числе в сфере санкций и энергопоставок, с целью заставить Россию понести значительные издержки, если она будет заниматься такой враждебной деятельностью», — цитирует ТАСС представителя американского Госдепартамента высокого ранга.

ФРГ планирует направить более 200 млн евро на поддержку энергетического сектора и снятие энергозависимости Украины и организовать «зеленый фонд» в размере $1 миллиарда, чтобы поддержать ее безопасность в этой сфере.

Представитель Госдепартамента отметил, что США перед заключением соглашения с Германией консультировались с Украиной и Польшей. «Хотя мы по-прежнему выступаем против трубопровода, мы пришли к выводу, что санкции не остановят его строительство и угрожают подорвать жизненно важный союз с Германией, а также с ЕС и другими европейскими союзниками», — заявила представитель ведомства.

Напомним, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Политики обсудили «Северный поток — 2», в том числе договоренности ФРГ и США по трубопроводу. Оба удовлетворены его завершающимся строительством.

Татьяна Демина