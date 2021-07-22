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Казанский суд засекретил процесс по взяткам за инвалидность

17:23, 22.07.2021
Казанский суд засекретил процесс по взяткам за инвалидность
Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Сегодня Приволжский райсуд Казани постановил закрыть от журналистов и слушателей процесс по самому резонансному коррупционному делу в сфере здравоохранения.

Ходатайство было заявлено защитой со ссылкой на некие данные о несовершеннолетних в уголовном деле и удовлетворено судьей Аидой Лебедевой еще до оглашения обвинительного заключения по уголовному делу, передает журналист «Реального времени».

В мошенничестве, получении взяток и посредничестве взяткам за оформление инвалидности обвиняют шестерых медработников:

  • — экс-руководителя бюро медико-социальной экспертизы №2 Гулию Семенову
  • — руководителя бюро МСЭ №5 Рената Талипова
  • — экс-руководителя МСЭ №1 Елену Румбешта
  • — врача-травматолога Марата Галимуллина
  • — медсестру Альбину Хайруллину
  • — медсестру Сабинской ЦРБ Фанусу Закирову

Последнюю на процессе будут защищать два адвоката — Мидхат Курманов и Наиль Хисматуллин.

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