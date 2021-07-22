Казанский суд засекретил процесс по взяткам за инвалидность

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Сегодня Приволжский райсуд Казани постановил закрыть от журналистов и слушателей процесс по самому резонансному коррупционному делу в сфере здравоохранения.

Ходатайство было заявлено защитой со ссылкой на некие данные о несовершеннолетних в уголовном деле и удовлетворено судьей Аидой Лебедевой еще до оглашения обвинительного заключения по уголовному делу, передает журналист «Реального времени».



В мошенничестве, получении взяток и посредничестве взяткам за оформление инвалидности обвиняют шестерых медработников:

— экс-руководителя бюро медико-социальной экспертизы №2 Гулию Семенову

— руководителя бюро МСЭ №5 Рената Талипова

— экс-руководителя МСЭ №1 Елену Румбешта

— врача-травматолога Марата Галимуллина

— медсестру Альбину Хайруллину

— медсестру Сабинской ЦРБ Фанусу Закирову

Последнюю на процессе будут защищать два адвоката — Мидхат Курманов и Наиль Хисматуллин.