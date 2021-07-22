«Магнит» закрыл сделку по покупке «Дикси»

Ретейлер «Магнит» приобрел группу «Дикси». Цена сделки на момент ее закрытия составила 87,6 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте компании.

В периметр соглашения включены 2 477 магазинов, что на 174 меньше по сравнению с предыдущим заявлением. Это связано с закрытием части торговых точек и открытием новых. Помимо этого, 148 магазинов убрали из периметра сделки по предписанию ФАС и в связи с пороговыми значениями рыночной доли.

О том, что «Магнит» договорился о покупке розничной сети «Дикси» за 92,4 млрд рублей сообщалось в мае. Закрытие сделки зависело от Федеральной антимонопольной службы и выполнения сторонами условий.

Татьяна Демина