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В Челябинской области по подозрению во взяточничестве задержали главу регионального отделения ПФР

16:49, 22.07.2021
В Челябинской области по подозрению во взяточничестве задержали главу регионального отделения ПФР
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Челябинской области задержали руководителя регионального отделения Пенсионного фонда России. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере от представителя частной охранной организации ( ч.6 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, он получал деньги за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда. На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения.

Преступление выявили сотрудники регионального ГУ МВД России. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

На этой неделе по подозрнию в коррупционных преступлениях задержали руководителя Управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова. Суд арестовал его на два месяца.

Татьяна Демина
ПроисшествияОбществоВласть
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