В Челябинской области по подозрению во взяточничестве задержали главу регионального отделения ПФР

В Челябинской области задержали руководителя регионального отделения Пенсионного фонда России. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере от представителя частной охранной организации ( ч.6 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, он получал деньги за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда. На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения.

Преступление выявили сотрудники регионального ГУ МВД России. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.



На этой неделе по подозрнию в коррупционных преступлениях задержали руководителя Управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова. Суд арестовал его на два месяца.



Татьяна Демина