Ак Барс Банк дарит подарки при получении выплаты для школьников на карту «Мир»

Дополнительный кешбэк и детскую страховку по выгодной цене получат владельцы карты «Мир» Ак Барс Банка при получении единовременной выплаты на школьников.

При получении выплаты на карту «Мир», оформленной с 1 августа по 30 ноября 2021 года, банк начислит до 2 тысяч дополнительных кешбэк-рублей на счет программы лояльности «Сливки». При этом кешбэк составит 10% от суммы покупок по карте за время акции.

Чтобы принять участие в акции, нужно оформить в Ак Барс Банке карту «Мир», получить на нее единовременную выплату на детей школьного возраста и оплачивать покупки.

Тем, кто уже является держателем карты «Мир» от Ак Барс Банка, при получении единовременной выплаты предоставляется возможность оформления детской страховки от несчастных случаев для занятий спортом по льготной цене — за 99 рублей.

Заказать карту и узнать подробности акции можно по ссылке: https://www.akbars.ru/promo/bonus-k-shkole

ПАО «АК БАРС» БАНК

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