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Путин внес законопроект о праве Генпрокуратуры представлять интересы России в ЕСПЧ

10:58, 01.06.2021
Путин внес законопроект о праве Генпрокуратуры представлять интересы России в ЕСПЧ
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который предполагает, что Генпрокуратура сможет защищать интересны России в иностранных органах и судах, сообщает RT со ссылкой на документ.

Функции ведомства предлагается дополнить представительством и защитой интересов страны в «межгосударственных органах, иностранных и международных судах, иностранных и международных третейских судах», в том числе в ЕСПЧ.

Фото: kremlin.ru

Согласно документу, в Генпрокуратуре для этого создадут специальное подразделение.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть
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