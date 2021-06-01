Путин внес законопроект о праве Генпрокуратуры представлять интересы России в ЕСПЧ
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который предполагает, что Генпрокуратура сможет защищать интересны России в иностранных органах и судах, сообщает RT со ссылкой на документ.
Функции ведомства предлагается дополнить представительством и защитой интересов страны в «межгосударственных органах, иностранных и международных судах, иностранных и международных третейских судах», в том числе в ЕСПЧ.
Согласно документу, в Генпрокуратуре для этого создадут специальное подразделение.
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