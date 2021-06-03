В Казани суд вернул прокурору РТ дело брокера, обвинявшегося в аферах на 727 млн рублей

Фото: "Реальное время"/Ирина Плотникова

Сегодня Вахитовский райсуд Казани вместо приговора совладельцу хедж-фонда «Фэмэли Эйс» Махмуту Фатихову огласил постановление о возврате дела прокурору Татарстана Илдусу Нафикову. Суд посчитал, что были установлены признаки более тяжкого преступления, передает из суда журналист «Реального времени».



В прениях гособвинитель просил посадить брокера на 8,5 года в колонию общего режима — за мошенническое хищение 727 млн рублей.

В ходе процесса потерпевшие настаивали — кроме Фатихова на скамье подсудимых должен быть его партнер по фирме Дмитрий Шляхтин, пасынок экс-руководителя регионального филиала «Сбербанка» Геннадия Захарова. По делу он проходит свидетелем. Суд с этим не согласился.

Из оглашенного постановления судьи Руфины Газизовой следует — постановление о выделении дела Шляхтина в отдельное производство по признакам ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство) было вынесено следователем с нарушением закона. В ходе судебного следствия выяснилось — большинство потерпевших даже не знали подсудимого Фатихова и отдавали деньги лично Шляхтину, а тот зачислял их в том числе на личные счета и часть использовал по своему усмотрению.

Кроме того, из показаний потерпевших и подсудимого следует, что Шляхтин лично вводил потенциальных клиентов в заблуждение, убеждая в существовании резервного фонда, так что убытки в случае неудачных сделок на бирже им не грозят. По мнению суда, в этой истории усматриваются признаки более тяжкого преступления, совершенного группой лиц.

По первому эпизоду этого дела потерпевшими признаны 24 человека, чьи деньги подсудимый, по версии обвинения, привлекал в 2012—2016 годах для торговых операций на международных финансовых рынках, обещая доход от 2 до 8 процентов. Два других эпизода связаны с хищением недвижимости на 9 млн рублей.



В числе обманутых инвесторов оказались директора крупных предприятий и частные лица. Их потери составили от 100 тысяч до 500 млн рублей.

Вину в ходе судебного следствия Фатихов не признал, просил об оправдании. Его позиция — деньги не похищал, просто проиграл их в ходе неудачных игр с курсами валют.



Прокуратура обжалует сегодняшнее решение суда, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.