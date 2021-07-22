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В Альметьевске прокуратура добилась принудительной госпитализации больных туберкулезом

00:34, 22.07.2021
В Альметьевске прокуратура добилась принудительной госпитализации больных туберкулезом
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Альметьевская городская прокуратура выявила шестерых граждан, страдающих активной формой туберкулеза и уклоняющихся при этом от лечения. Надзорному ведомству удалось в судебном порядке добиться их принудительной госпитализации в стационар.

По закону больные заразными формами туберкулеза, неоднократно нарушающие санитарно-противоэпидемический режим, а также умышленно уклоняющиеся от обследования или от лечения болезни, по решению суда помещаются в медицинские противотуберкулезные организации для проведения необходимых процедур. Об этом сообщили в прокуратуре Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце июня сообщалось, что в Альметьевске надзорное ведомство добивается принудительной госпитализации женщины, болеющей активной формой туберкулеза. Она создавала угрозу эпидемиологическому благополучию населения.

Татьяна Демина
ОбществоВластьМедицина Татарстан
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