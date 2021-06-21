В Альметьевске прокуратура добивается принудительной госпитализации женщины с туберкулезом

В Альметьевске прокуратура добивается принудительной госпитализации женщины, болеющей активной формой туберкулеза. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По закону больные с заразными формами туберкулеза, нарушающие санитарно-противоэпидемический режим и уклоняющиеся от обследования или лечения, по решению суда госпитализируются в специализированные медицинские противотуберкулезные организации для обязательных обследования и лечения.

Надзорное ведомство считает, что действия местной жительницы создают угрозу эпидемиологическому благополучию. Прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением о принудительной госпитализации женщины.

Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что смертность от туберкулеза в России по итогам года снизилась на 9,2%



Ольга Плешкова