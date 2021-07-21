Главам российских регионов предложили лично контролировать ситуацию с рынками

Контроль за ситуацией с малыми форматами торговли следует поручить лично главам регионов России. С таким предложением на совещании с президентом России Владимиром Путиным выступила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Она напомнила, что правительство страны уже издало распоряжение о неотложных мерах поддержки малого торгового бизнеса, по которому региональным властям указано увеличить количество ярмарок минимум в два раза. Они должны обеспечить условия для продажи продукции, в том числе нового урожая, в малых форматах торговли (рынки и т.п.).

«Такие возможности в стране есть. На это сейчас нужно сделать особый упор, чтобы новый урожай овощей попал на рынок и был доступен населению в максимальном ассортименте и по доступной цене», — заявила Абрамченко.

Напомним, на совещании Путин признал, что ситуация с ценами на базовые продукты питания в России существует. Особо остро стоит вопрос с подорожанием овощей, «борщевого набора».

Татьяна Демина