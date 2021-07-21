Прогулочную зону на набережной Казанки к концу августа увеличат на один километр

На набережной Казанки до конца августа увеличат прогулочную зону на один километр — от кремля до Кировской дамбы. Общая ее продолжительность в итоге составит 4 км — до моста «Миллениум».

На сегодняшний день работы на благоустраиваемом участке выполнены на 20%. Они ведутся в рамках стратегии развития прибрежной территории Казанки.

На новом участке набережной проложат велосипедные дорожки, поставят скамейки и лежаки, высадят деревья, кустарники, оформят цветочные клумбы. Зоны активности там не предусмотрены. «Здесь жители и гости города смогут любоваться пейзажами», — рассказал директор МУП «Городское благоустройство» Камиль Закиров.

Фото: kzn.ru

Параллельно ремонтируются чугунные ограждения вдоль набережной, устанавливаются малые архитектурные формы, наружное освещение и т.д. Планируется полностью восстановить Хрущевский спуск: подпорные стены отремонтируют, все лестницы, ведущие к набережной, облицуют гранитом, сообщается на сайте мэрии Казани.

Напомним, в Казани на территории от моста «Миллениум» до третьей транспортной дамбы со стороны стадиона «Ак Барс Арена» в 2022 году начнут благоустройство Спортивного парка.

