Безбородов рассудит «Рубин» и «Спартак» в 1-м туре РПЛ
Стали известны все судейские назначения на стартовый тур Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу в сезоне-2021/22.
Игру в Казани между «Рубином» и московским «Спартаком» рассудит Владислав Безбородов. За видеоповторы будет отвечать Алексей Сухой. Резервным арбитром встречи назначен Дмитрий Стрельцов.
Матч «Уфы» против столичного ЦСКА обслужит бригада судей во главе с Сергеем Ивановым, на ВАРе отработает Артем Любимов.
Напомним, «Рубин» 24 июля встретится в 1-м туре РПЛ со «Спартаком», начало игры — в 20.00 по мск.СпортФутбол
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