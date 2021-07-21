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Фигуристок Загитову и Медведеву проверили на допинг

12:36, 21.07.2021 1
Фигуристок Загитову и Медведеву проверили на допинг
Фото: twitter.com/olympic_russia

Олимпийскую чемпионку Алину Загитову и чемпионку мира по фигурному катанию Евгению Медведеву проверили на применение допинга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Кроме них также допинг-офицеры провели тестирование призера чемпионата Европы Артура Даниеляна и Даниила Самсонова.

Всего за последние семь месяцев в 2021 году инспекторы РУСАДА проверили на запрещенные вещества 13 российских фигуристов.

Загитова не выступает на профессиональном льду с конца 2019 года. Медведева прекратила свои выступления в минувшем году. Ранее обе фигуристки не попали в состав сборной России на предстоящий сезон.

СпортФигурное катание
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:47
    Если они не выступают,то зачем их проверять на допинг?
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