Фигуристок Загитову и Медведеву проверили на допинг

Олимпийскую чемпионку Алину Загитову и чемпионку мира по фигурному катанию Евгению Медведеву проверили на применение допинга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Кроме них также допинг-офицеры провели тестирование призера чемпионата Европы Артура Даниеляна и Даниила Самсонова.

Всего за последние семь месяцев в 2021 году инспекторы РУСАДА проверили на запрещенные вещества 13 российских фигуристов.

Загитова не выступает на профессиональном льду с конца 2019 года. Медведева прекратила свои выступления в минувшем году. Ранее обе фигуристки не попали в состав сборной России на предстоящий сезон.