Фигуристок Загитову и Медведеву проверили на допинг
Олимпийскую чемпионку Алину Загитову и чемпионку мира по фигурному катанию Евгению Медведеву проверили на применение допинга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
Кроме них также допинг-офицеры провели тестирование призера чемпионата Европы Артура Даниеляна и Даниила Самсонова.
Всего за последние семь месяцев в 2021 году инспекторы РУСАДА проверили на запрещенные вещества 13 российских фигуристов.
Загитова не выступает на профессиональном льду с конца 2019 года. Медведева прекратила свои выступления в минувшем году. Ранее обе фигуристки не попали в состав сборной России на предстоящий сезон.СпортФигурное катание
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