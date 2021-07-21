В Казань прибыла Валентина Матвиенко
В Казань прибыла председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
Матвиенко примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к освящению собора Казанской иконы Божией Матери. Ее встретил президент РТ Рустам Минниханов, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров и председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.
Сегодня, в день почитания Казанской иконы Божией Матери, состоится освящение воссозданного собора в честь православной святыни. Традиционно 21 июля проходит крестный ход с иконой из Благовещенского собора Кремля в Казанско-Богородицкий монастырь. После прибытия иконы на место обретения образа Богородицы в 1579 году начнется освящение Казанского собора, а затем в храме будет совершена первая Божественная литургия.
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