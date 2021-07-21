Ростех начнет разработку противопожарных бомб в 2022 году
В 2022 году концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех» планирует запустить разработку авиабомб для тушения пожаров, сообщил исполнительный директор концерна Александр Кочкин на авиасалоне МАКС-2021.
В программе инновационного развития, входящей в «Техмаш» АО «НПО «Базальт», планируется работа по определению облика перспективного авиационного средства пожаротушения.
Предполагается, что бомбы будут сбрасывать в эпицентр пожара, где они обеспечат его локализацию с помощью порошковых смесей, сообщает ТАСС.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым