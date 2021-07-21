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Ростех начнет разработку противопожарных бомб в 2022 году

09:50, 21.07.2021
Ростех начнет разработку противопожарных бомб в 2022 году
Фото: pixabay.com

В 2022 году концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех» планирует запустить разработку авиабомб для тушения пожаров, сообщил исполнительный директор концерна Александр Кочкин на авиасалоне МАКС-2021.

В программе инновационного развития, входящей в «Техмаш» АО «НПО «Базальт», планируется работа по определению облика перспективного авиационного средства пожаротушения.

Предполагается, что бомбы будут сбрасывать в эпицентр пожара, где они обеспечат его локализацию с помощью порошковых смесей, сообщает ТАСС.

Фото: pixabay.com
Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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