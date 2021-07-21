В Челнах стартует пятый этап опрессовки теплосетей

Со среды, 21 июля, в Челнах начался пятый этап опрессовки теплосетей, работы продлятся включительно до 3 августа.



На период проведения работ горячего водоснабжения не будет в нескольких жилых комплексах и коммерческих объектах в Новом городе, поселке Орловка и на ЗЯБи.

В частности, без горячей воды останутся Медколледж и КНИТУ-КАИ в Орловке, ЗАГС, ФЦ «Планета-Фитнесс», ТЦ «Сити Молл», ТЦ «Торговый квартал», а/ц «Ньютон», сообщает Chelny-biz.

Первый этап опрессовки теплосетей в Челнах стартовал 17 мая. «В этом году у нас запланировано шесть этапов опрессовки: два — в старой части города, четыре — в новой», — рассказал в начале прошлого месяца заместитель главного инженера филиала компании «Татэнерго» Денис Волков.



Третий этап опрессовки, который начался в Челнах 15 июня, завершили досрочно. Коммунальные службы оперативно провели опрессовку около 40 км магистральных и 50 км внутриквартальных трубопроводов, что позволило подключить горячую воду уже 23 июня.

Четвертый этап опрессовки стартовал в городе 29 июня.

Маргарита Головатенко