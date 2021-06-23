В Набережных Челнах 196 жилым домам досрочно вернули горячую воду

В Набережных Челнах 196 жилых домов досрочно подключили к горячему водоснабжению. Об этом сообщила пресс-секретарь мэра Челнов Римма Мухаметзянова.

Третий этап гидравлических испытаний начался 15 июня. Обычно горячую воду отключают на две недели по нормативам, срок не должен превышать 14 дней. В этом случае коммунальные службы оперативно провели опрессовку около 40 км магистральных и 50 км внутриквартальных трубопроводов, что позволило подключить горячую воду досрочно.

В исполкоме предупредили, что с 29 июня по 12 июля начинается четвертый этап гидравлических испытаний с отключением ГВС на объекты поселка Сидоровка, ГЭС, Замелекесье — 20, 21, 22 микрорайоны, промплощадки, БСИ.

Напомним, первый этап опрессовки теплосетей стартовал в Набережных Челнах 17 мая.

Ольга Плешкова