В Германии сообщили об интересе «Боруссии» к хавбеку «Рубина» Кварацхелии

Полузащитник сборной Грузии и «Рубина» Хвича Кварацхелия входит в сферу интересов менхенгладбахской «Боруссии». Об этом сообщает немецкий журналист Макс Билефельд.

По данным источника, в «Боруссии» оценивают Кварацхелию как «очень интересного, но дорогого игрока». В немецком клубе ради трансфера грузинского хавбека готовы раскошелиться на 15—20 миллионов евро.

При этом Билефельд отмечает, что трансфер может стать возможным, только если «Боруссия» расстанется с одним из атакующих футболистов команды.