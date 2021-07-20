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В Германии сообщили об интересе «Боруссии» к хавбеку «Рубина» Кварацхелии

13:12, 20.07.2021
В Германии сообщили об интересе «Боруссии» к хавбеку «Рубина» Кварацхелии
Фото: rubin-kazan.ru

Полузащитник сборной Грузии и «Рубина» Хвича Кварацхелия входит в сферу интересов менхенгладбахской «Боруссии». Об этом сообщает немецкий журналист Макс Билефельд.

По данным источника, в «Боруссии» оценивают Кварацхелию как «очень интересного, но дорогого игрока». В немецком клубе ради трансфера грузинского хавбека готовы раскошелиться на 15—20 миллионов евро.

При этом Билефельд отмечает, что трансфер может стать возможным, только если «Боруссия» расстанется с одним из атакующих футболистов команды.

СпортФутбол
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