Бывшего зампрокурора Нурлата будут судить в Черемшане за взятки на миллион

В Татарстане дошло до суда коррупционное дело экс-сотрудников прокуратуры Нурлата. Судить их будут в Черемшане. Первое заседание состоится уже сегодня, передает журналист «Реального времени».



Уволившегося с поста зампрокурора города Евгения Сергеева обвиняют в получении 14 взяток, бывшего водителя той же прокуратуры Сергея Яманова — в посредничестве и афере под видом взятки.

Общий размер подношений от подсудимых, их родственников и фигурантов прокурорских проверок, по версии СК и ФСБ, превышает 1 млн рублей.

Обвинение по этому делу утверждал лично прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

Сколько педофилов насчитали силовики в числе взяткодателей по этому делу — в материале «Реального времени».