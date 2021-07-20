Международная федерация самбо получила полноценное признание МОК

Международная федерация самбо (ФИАС) в ходе сессии Международного олимпийского комитета (МОК) 20 июля получила постоянное признание МОК.



Три года назад ФИАС получала временное признание МОК. Президент ФИАС Василий Шестаков отметил, за это время ФИАС научилась «работать в кризисных условиях, адаптироваться к многочисленным ограничениям, проводить международные турниры в неординарных условиях».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», признание МОК также получили лакросс, кикбоксинг, тайский бокс, айсшток и чирлидинг.

Сегодня МОК утвердил измененный девиз Олимпийских игр. Теперь девиз Игр звучит как «Быстрее, выше, сильнее — вместе» (на латыни: «Citius, altius, fortius — communis»). Ранее Игры проходили под девизом «Быстрее, выше, сильнее!».

Маргарита Головатенко