На ремонт помещений здания Министерства по делам гражданской обороны и ЧС Татарстана направят 13,8 млн рублей

Фото: Олег Тихонов

На текущий ремонт помещений здания Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Татарстана по ул. Губкина, 50 в Казани потратят 13,8 млн рублей. Тендер на выполнение работ опубликован на портале госзакупок.

Ремонт требуется выполнить в течение 75 календарных дней с момента заключения контракта. Подрядчику необходимо демонтировать две коммуникационные стойки в серверной с переносом оборудования, монтажом кабелей, розеток, кроссовых панелей, коммутационного шкафа и другие работы.

Подать заявку на участие в тендере можно до 27 июля. Аукцион проведут 29 июля.

Напомним, на ремонт и реставрацию здания Министерства промышленности и торговли Татарстана потратят 19,9 млн рублей. Ведомство располагается в Казани в историческом «Здании номеров П.С. Барабанова» на улице Островского, 4.

Татьяна Демина