На ремонт и реставрацию здания Минпромторга Татарстана потратят почти 20 млн рублей

На ремонт и реставрацию здания Министерства промышленности и торговли Татарстана потратят 19,9 млн рублей. Ведомство располагается в Казани в историческом «Здании номеров П.С. Барабанова» на улице Островского, 4.

Тендер на выполнение строительно-монтажных и прочих работ по ремонту и реставрации, в том числе установку и монтаж оборудования, размещен на портале госзакупок. Подать заявку на участие в нем можно до 21 июля.

Исполнителю, в частности, необходимо провести реставрацию декоративных элементов (обрамлений, наличников, карнизов), фасада, ремонт имеющихся на нем трещин. Все необходимые работы на объекте необходимо закончить до 1 августа 2022 года.

Помимо этого, необходимо провести ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором, произвести оклейку обоями по монолитной штукатурке и бетону, оборудовать подвесные потолки из гипсокартонных листов и т.д. После проведения работ необходимо осуществить погрузку и вывоз строительного мусора.

Татьяна Демина