Хуснуллин заявил, что трассу М-12 Москва — Казань — Екатеринбург к концу года закончат на 20%

Фото: Максим Платонов (архив)

Техническая готовность автомагистрали М-12 Москва — Казань — Екатеринбург к концу 2021 года составит 20%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании с главой государства Владимиром Путиным.

Он напомнил, что с начала года на опережающее строительство на возвратной основе выделено 156,9 млрд рублей, пишет «РИА Новости». Средства, в частности, пойдут и на прокладывание 75 км и ремонт 119 км дорог в регионах, строительство 70 км федеральных трасс и восстановление 19 мостов.

Напомним, правительство России направит на модернизацию транспортной системы более 53 млрд рублей, более 40 из которых потратят на опережающее строительство скоростной магистрали М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань.



Фото: Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе в госкомпании «Автодор» рассказали, что на 645-м км основного хода трассы М-12 Москва — Казань провели пробную укладку асфальтобетона. Работы идут круглосуточно на всех 82 км седьмого этапа автомагистрали, которая проходит по территории Татарстана и Чувашии.



Татьяна Демина