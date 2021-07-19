Казанец скончался после удара электротоком в бассейне коттеджа

Фото: Следком по РТ

Трагедия произошла в минувшие выходные в одном из коттеджей поселка Салмачи. Во время купания в бассейне смертельный разряд электротока получил 37-летний мужчина, его супруга в реанимации.



По предварительным данным Следкома, причиной ЧП с тяжкими последствиями стала неисправность подсветки бассейна. 18 июля несколько семей приехали в заранее арендованный для отдыха коттедж. Однако первый же человек, нырнувший в бассейн, получил электротравму. Жена бросилась ему на помощь, взялась за металлический поручень в бассейне и тоже получила удар током. Ее подруга, поспешившая на выручку, тоже почувствовала воздействие разряда.

Силовики допрашивают собственника и арендатора коттеджа, который, в свою очередь, сдавал его в субаренду всем желающим.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Напомним, по той же статье расследуется дело об отравлении детей и взрослых хлором в бассейне казанского аквапарка «Ривьера».