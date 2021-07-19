В МВД не могут успешно бороться с финансовыми пирамидами — из-за позиции ЦБ

Как рассказал сегодня на пресс-конференции начальник отдела УЭБиПК МВД по РТ Руслан Давлетьяров, хотя по ряду известных финансовых пирамид и были возбуждены дела, доказать конечного получателя финансовых активов вкладчиков, то есть бенефициаров, будет очень тяжело. Сейчас в МВД пытаются заводить дела по статье 159 «Мошенничество» и даже статье 172 «Незаконная банковская деятельность», однако по словам Давлетьярова, гораздо успешнее предотвращать деятельность таких пирамид можно было даже в самом начале их существования, если применять к таким системам закон «О рынке ценных бумаг» или свежий закон №259 «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте» (вступил в силу 31 июля 2020 года).

— Для создателей цифровых валют необходимо юридическое лицо, иметь уставный капитал, подавать заявку в ЦБ, а не просто сказать, что мы самые лучшие в мире трейдеры, давайте нам деньги! — заявил Давлетьяров.

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Ни в одном из последних случаев финансовых пирамид в Татарстане, по его словам, не было ни юридического лица, ни лицензии Центробанка. Однако чтобы применять соответствующие статьи для возбуждения дела, МВД необходимо соответствующее заявление Центробанка о том, должны ли иметь такие структуры лицензию и имеют ли в настоящее время. Но ответ ЦБ полицейских не устроил, Давлетьяров назвал его «эфемерным, вроде бы да кабы». В МВД по РТ заявили, что по-прежнему ждут четкого заявления Центробанка по этому вопросу.

4 июня Центробанк включил «Финико» в список компаний и проектов с признаками незаконной деятельности на финансовом рынке. А в декабре 2020 года прокуратура Татарстана настояла на возбуждении уголовного дела об организации финансовой пирамиды «Финико». Сегодня Давлетьяров сообщил, что в МВД по РТ начали поступать первые заявления от участников компании.