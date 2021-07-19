В Минцифры РТ объяснили, почему через портал госуслуг не получается записаться к врачу

Календарь записи к врачу на портале госуслуг РТ формируется на предстоящие две недели, поэтому после того как все слоты разобрали, попасть на прием невозможно. Об этом рассказал глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин на брифинге в Кабмине «О новых электронных государственных и муниципальных услугах Республики Татарстан».



При этом 25% записавшихся к врачу через госуслуги не приходят на прием.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В некоторых поликлиниках не работают терминалы для записи на прием. Глава Минцифры ответил, что это вопрос к главным врачам медучреждений.

Ранее «Реальное время» выяснило, что в прошлом году татарстанцы не попали к врачу 5 млн раз. Специалисты связывают это с тем, что большинство медиков привлекли к борьбе с COVID-19.