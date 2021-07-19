В Казани не зафиксировали ни одного случая использования шпаргалок на ЕГЭ

Фото: Максим Платонов (архив)

В этом году при сдаче ЕГЭ не было ни одного случая использования шпаргалок, как и случаев утечек контрольно-измерительных материалов. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал и.о. начальника управления образования Казани Альберт Ахметов.

В целом казанские выпускники сдали ЕГЭ в этом году лучше, чем в среднем по стране. Так, средний балл по русскому языку выше общероссийского на 3 пункта, по математике — на 5 пунктов. По сравнению с прошлым годом удалось улучшить средний балл по 5 предметам из 14.

На 100 баллов ЕГЭ сдали 125 казанских школьников, 23 человека получили максимальный результат по информатике, 13 человек — по литературе, 10 человек — по химии. 7 выпускников получили максимальный результат сразу по двум предметам.

Медалистами стали 832 выпускника, что на 53 больше, чем в 2020 году.

Минобрнауки РТ сообщало, что на сегодняшний день в Татарстане насчитывается 256 стобалльных результатов у 245 участников ЕГЭ, из них 236 — у выпускников 2021 учебного года. По сравнению с прошлым годом число стобалльников в республике увеличилось на 17.