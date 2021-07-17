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Уровень безработицы в Татарстане на конец весны составил 1,06%

21:32, 17.07.2021
Уровень безработицы в Татарстане на конец весны составил 1,06%
Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане уровень официально регистрируемой безработицы на конец мая 2021 года составил 1,06%. Для сравнения: в конце прошлого года это показатель достигал 1,9%.

Тенденция снижения численности официально зарегистрированных нетрудоустроенных граждан в органах службы занятости населения Татарстана сохраняется. Об этом сообщается на сайте Минэкономики РТ.

Напомним, по данным Минтруда республики, по состоянию на 14 июля в органах службы занятости зарегистрировано 19 236 нетрудоустроенных татарстанцев. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,95% от численности рабочей силы.

Татьяна Демина
Экономика Татарстан
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