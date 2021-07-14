В Татарстане уровень регистрируемой безработицы опустился до 0,95%

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за неделю количество безработных граждан сократилось на 544. По состоянию на 14 июля в республике в органах службы занятости зарегистрированы 19 236 нетрудоустроенных татарстанцев.

Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составил 0,95% от численности рабочей силы, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Снижение числа безработных зафиксировано в большинстве моногородов республики. В Набережных Челнах их насчитывается 1 511 (-64 за неделю), в Нижнекамске — 988, в Зеленодольске — 411, в Елабуге — 400, в Чистополе — 226, в Менделеевске — 53. Увеличилось число нетрудоустроенных в Камских Полянах (+65).

На сегодняшний день в органах службы занятости татарстанцам предлагается 55 538 вакансий, 4 393 из которых работодатели представили за последнюю неделю. Коэффициент напряженности на татарстанском рынке труда на 14 июля условно составил 0,35 чел. на одну вакансию.

Напомним, по состоянию на 7 июля в Татарстане насчитывалось 19 780 безработных граждан. Уровень регистрируемой безработицы составлял 0,98% от численности рабочей силы.

Татьяна Демина