Известный исламский ученый призвал не дарить детям квартиры

Имам-хатыб Московской Мемориальной мечети, исламский ученый Шамиль Аляутдинов призвал не дарить детям квартиры. Об этом он сказал резидентам PrivateClub Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ во время общего собрания, которое прошло сегодня на территории международного конно-спортивного комплекса «Казань». Об этом сообщила пресс-служба АПМ РФ.

Аляутдинов отметил, что покупка дорогих вещей для детей уничтожает в них желание что-то делать и приводит к затуханию их скрытых навыков и способностей.

«Доход выше нормы — и человеку сносит крышу. Как только у кого-то появляются больше денег, чем он привык в своей привычной жизни, начинает покупать все подряд, ничего не отдает, теряет себя как личность, становится рабом обстоятельств. В этом мире мы все временно, надо заботиться и о душе, заниматься благотворительностью, совершать благие дела», — сказал он.