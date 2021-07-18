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МЧС предложило разрешить сжигание травы на даче

15:23, 18.07.2021 1
МЧС предложило разрешить сжигание травы на даче
Фото: pixabay.com

МЧС России выступило с предложением разрешать сжигать на садовых участках сухую траву на расстоянии не менее 15 м от зданий и сооружений. Об этом говорится в проекте нормативно правового акта.

«При использовании открытого огня для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности на индивидуальных земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 метров до зданий, сооружений и иных построек», — сообщается в документе.

С 1 января 2021 года на территории частных домов в населенных пунктах России ввели запрет на сжигание мусора и разведение костров — вступили в силу правила противопожарного режима.

Алексей Нечаев
 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:53
    Хорошо бы найти на участке 15 метров от построек, учитывая плотность застройки и размеры участков, соседних построек. Достаточно посмотреть на любой спутниковый снимок дачного товарищества, прежде чем выступать со странными нереальными предложениями.
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