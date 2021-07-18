В России за последние сутки зарегистрировали 25 018 новых случаев СOVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В России за последние сутки коронавирус подтвердился у 25 018 человек. Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировали 5 958 133 случая COVID-19.

Вылечились за минувшие сутки 18 886 россиян. С начала пандемии в России от коронавируса выздоровели 5 341 231 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

Умерли за сутки 764 зараженных. В обще сложности коронавирус унес жизни 148 419 россиян.



Фото: стопкоронавирус.рф

Самые актуальные новости о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире на утро 18 июля читайте в подборке «Реального времени».

Татьяна Демина