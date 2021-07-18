В России за последние сутки зарегистрировали 25 018 новых случаев СOVID-19
В России за последние сутки коронавирус подтвердился у 25 018 человек. Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировали 5 958 133 случая COVID-19.
Вылечились за минувшие сутки 18 886 россиян. С начала пандемии в России от коронавируса выздоровели 5 341 231 человек.
Умерли за сутки 764 зараженных. В обще сложности коронавирус унес жизни 148 419 россиян.
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