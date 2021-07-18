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В России за последние сутки зарегистрировали 25 018 новых случаев СOVID-19

11:32, 18.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за последние сутки зарегистрировали 25 018 новых случаев СOVID-19
Фото: Максим Платонов (архив)

В России за последние сутки коронавирус подтвердился у 25 018 человек. Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировали 5 958 133 случая COVID-19.

Вылечились за минувшие сутки 18 886 россиян. С начала пандемии в России от коронавируса выздоровели 5 341 231 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

Умерли за сутки 764 зараженных. В обще сложности коронавирус унес жизни 148 419 россиян.

Фото: стопкоронавирус.рф

Самые актуальные новости о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире на утро 18 июля читайте в подборке «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
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