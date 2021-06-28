Бастрыкин поручил изучить ситуацию с COVID-19 в «Артеке»

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства держать на контроле ситуацию с госпитализацией детей из детского лагеря «Артек». Об этом сообщает ТАСС.

«Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в связи с публикациями в СМИ о госпитализации детей из Международного детского центра «Артек» поручил сотрудникам центрального аппарата ведомства совместно с Главным следственным управлением СК по Республике Крым и городу Севастополю внимательно изучить все обстоятельства сложившейся ситуации», — говорится в сообщении.

Замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина заявила, что в Татарстане работают 118 детских лагерей, из них 115 — загородные, в которых отдыхают 19 989 детей. Персонал загородных лагерей вакцинирован от коронавируса на 38%.



Алексей Нечаев