В казанском ТЦ «Тандем» произошла ложная сработка пожарной сигнализации

В казанском торговом центре «Тандем» сегодня днем произошла ложная сработка датчика автоматической пожарной сигнализации (АПС). Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение о сработке сигнализации поступило в 11.36. На место подразделения пожарной охраны не выезжали.

Фото: realnoevremya.ru

Установлено, что произошла ложная тревога. Часть людей услышали системы оповещения и вышли. Охрана объекта отключила АПС и СОУЭ. Организованная эвакуация не проводилась.