В Татарстане из-за сильной жары снизилась урожайность — видео

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил с рабочей поездкой Черемшанский район РТ. Он ознакомился с темпами уборочной кампании, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Пока убрано 3,1 тыс. га, всего собрано 5,6 тыс. тонн зерна нового урожая. Урожайность из-за жары невысокая — 18 ц/га. Президент призвал при необходимости закупать корма в соседних регионах.

Также Минниханов был в Нурлатском районе. Он отметил, что главное сейчас — сохранение поголовья, в том числе через поддержку личных подворий.

В Азнакаевском районе РТ приступили к уборке урожая, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Несмотря на жаркое лето, в районе довольны урожаем. С одного гектара собрано 22 центнера зерна.



Алексей Нечаев