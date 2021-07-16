В Татарстане приступили к уборке урожая — видео

Фото: Максим Платонов

В Азнакаевском районе РТ приступили к уборке урожая, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Несмотря на жаркое лето, в районе довольны урожаем. С одного гектара собрано 22 центнера зерна. С поля зерно отправляют на элеватор. Его нужно немного подсушить и можно делать муку.

В Татарстане режим чрезвычайной ситуации введен уже в 42 районах. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров. По его словам, режим ЧС не введен только в Дрожжановском районе. Но если жара будет держаться и дальше, то под его действие попадет и этот муниципалитет.

Алексей Нечаев