На модернизацию транспорта правительство направит 50 миллиардов рублей

Фото: Максим Платонов

Направить еще 50 миллиардов рублей на модернизацию общественного транспорта и 30 миллиардов рублей на ремонт региональных и местных автодорог поручил кабмину президент России Владимир Путин. Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации обеспечить: <...> направление дополнительных средств: в размере 50 миллиардов рублей — на реализацию мероприятий по развитию и модернизации общественного транспорта; в размере 30 миллиардов рублей — на реализацию мероприятий по ремонту автомобильных дорог регионального и местного значения», — говорится в сообщении.

Правительство России направит на модернизацию транспортной системы более 53 млрд рублей, более 40 млрд из которых потратят на опережающее строительство скоростной магистрали М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Алексей Нечаев