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Путин поручил обеспечить отмену НДФЛ для семей с детьми с продажи жилья для покупки нового

22:49, 16.07.2021
Путин поручил обеспечить отмену НДФЛ для семей с детьми с продажи жилья для покупки нового
Фото: Максим Платонов

Президент РФ Владимир Путин к ноябрю этого года ожидает доклад о внесении поправок, освобождающих семьи с детьми от налога с продажи жилья в случае покупки затем новой квартиры, указано в списке поручений на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих освобождение семей с двумя и более детьми от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже жилого помещения, находящегося в собственности менее пяти лет, в случае направления в течение календарного года полученных от его продажи средств на покупку иного жилого помещения в целях улучшения жилищных условий», — говорится в документе.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что правительство не рассматривает повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
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