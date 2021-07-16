Источник: РФС ждет Курбана Бердыева для переговоров о работе в сборной России
Российский футбольный союз (РФС) ожидает Курбана Бердыева для переговоров. Об этом утверждает телеграм-канал Baza.
По данным источников, туркменский специалист уже вылетел из Алма-Аты для переговоров в Москве.
Экс-наставник «Рубина» и «Ростова» находится без практики с 2019 года после отставки из «Рубина». После этого специалист был лишь консультантом в нескольких командах. По данным источника именно Курбан Бердыев является основным кандидатом на пост главного тренера сборной России, несмотря на слухи об иностранных специалистах (бывшем тренере Германии Иохиме Лёве и португальце Андре Виллаше-Боаше).СпортФутболОбщество
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