Новости спорта

21:30 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Источник: РФС ждет Курбана Бердыева для переговоров о работе в сборной России

20:12, 16.07.2021 1
Источник: РФС ждет Курбана Бердыева для переговоров о работе в сборной России
Фото: rubin-kazan.ru

Российский футбольный союз (РФС) ожидает Курбана Бердыева для переговоров. Об этом утверждает телеграм-канал Baza.

По данным источников, туркменский специалист уже вылетел из Алма-Аты для переговоров в Москве.

Экс-наставник «Рубина» и «Ростова» находится без практики с 2019 года после отставки из «Рубина». После этого специалист был лишь консультантом в нескольких командах. По данным источника именно Курбан Бердыев является основным кандидатом на пост главного тренера сборной России, несмотря на слухи об иностранных специалистах (бывшем тренере Германии Иохиме Лёве и португальце Андре Виллаше-Боаше).

СпортФутболОбщество
комментарии 1

комментарии

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также