Ак Барс Банк вошел в число лучших банков для малого и среднего бизнеса России

Ак Барс Банк стал победителем конкурса «Лучшая банковская программа для МСП-2021» в номинации «В интересах малого и среднего бизнеса».

Конкурс был организован Торгово-промышленной палатой РФ. Финал состоялся в Москве 15 июля. Ак Барс Банк, представляя свой продукт «Цифровая банковская гарантия для поставщиков госзаказа», стал победителем в номинации «В интересах малого и среднего бизнеса».

Конкурс проводится ежегодно с 2016 года в рамках Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий», при поддержке Банка России, Минэкономразвития России, государственной корпорации «ВЭБ.РФ», АО «Корпорация «МСП», Ассоциации банков России, Совета Федерации и Государственной Думы ФС РФ. Он нацелен на развитие рынка качественных банковских услуг и продуктов, предоставляет возможность банкам заявить о своих программах для малого и среднего бизнеса, а предпринимательскому сообществу — оценить их доступность и выбрать надежного партнера для своего бизнеса. В этом году в конкурсе принял участие 41 российский банк из 22 регионов страны.

«Мы уделяем большое внимание развитию цифровых и дистанционных сервисов для бизнеса и стремимся максимально упростить взаимодействие предпринимателя с банком на всех этапах его бизнес деятельности. Сегодня технологичность банка и цифровизация его продуктов — это один из основных факторов конкурентоспособности на рынке банковских услуг. В рамках этой стратегии мы выстроили эффективную цифровую бизнес-модель для поставщиков и подрядчиков в сегменте госзаказа. Выбор нашего Банка в качестве финансового партнера отражает высокую оценку доверия бизнеса к Банку и к нашим продуктам», — отметил директор дирекции разработки продуктов корпоративного бизнеса Ак Барс Банка Роман Лесохин.

ПАО «Ак Барс Банк»



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