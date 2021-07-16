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В Набережных Челнах до конца июля ограничили движение на улице Шамиля Усманова

15:02, 16.07.2021
В Набережных Челнах до конца июля ограничили движение на улице Шамиля Усманова
Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах с сегодняшнего дня ввели ограничение движения на улице Шамиля Усманова. Это связано с ремонтом дорожного покрытия.

До 31 июля движение ограничено на участке дороги от проспекта Дружбы народов до проспекта Хасана Туфана, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью автограда.

Работы на указанном участке проводятся по программе «Ремонт дорожно-уличной сети города Набережные Челны».

Напомним, на улице Шамиля Усманова планируется обновить 26 тыс. кв. метров дорожного полотна и обустроить 350 парковочных мест. Помимо этого, там установят 205 дорожных знаков и 20 искусственных дорожных неровностей. Ремонт проходит на участке от проспекта Дружбы народов до проспекта Хасана Туфана — общая протяженность составляет 1,3 км.

Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктураАвто Татарстан
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