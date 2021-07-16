В первом квартале 2021 года МФО Татарстана выдали займов на 1 млрд рублей

Микрофинансовые организации (МФО), зарегистрированные в Татарстане, выдали гражданам и бизнесу 93 140 микрозаймов на общую сумму 1,07 млрд рублей за первый квартал текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Национального банка по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России.

Это на 1% больше по количеству и на 16% по сумме, чем за аналогичный период 2020 года. В 2021 году татарстанские МФО выдали организациям и индивидуальным предпринимателям займы на общую сумму 245 млн рублей, что на 22% больше, чем за первый квартал прошлого года. Портфель займов бизнесу на начало второго квартала 2021 года достиг 1,8 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В первом квартале этого года татарстанские МФО заключили 65 824 договора займа без посещения клиентами офисов организаций на сумму 597 млн рублей. Это больше прошлогодних показателей на 39% по количеству и на 66% по сумме.

Ранее Нацбанк сообщал, что по состоянию на 1 мая 2021 года кредитный портфель татарстанцев составлял 592,6 млрд рублей и вырос с начала года на 8,8%. «Реальное время» разбиралось, много это или мало.

