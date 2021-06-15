Татарстанцы набрали кредитов на 592,6 млрд рублей — это много или мало?

Кредитный портфель жителей Татарстана на 1 мая 2021 года составил 592,6 млрд рублей и вырос с начала года на 8,8%, сообщила сегодня пресс-служба Нацбанка по РТ. Портфель ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) увеличился на 8,9% — до 295,1 млрд рублей, потребительских — на 8,8%, до 297,5 млрд рублей.

Всего за январь — апрель 2021 года жителям Татарстана выдали кредитов на общую сумму 175,1 млрд рублей — это на 53,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: Максим Платонов

В Нацбанке по РТ констатируют: драйвером кредитования остаются ипотечные жилищные кредиты. С начала года жителям Татарстана выдали 21,4 тыс. таких кредитов, это на 36,2% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Объем выданной ипотеки за этот же период составил 51,2 млрд рублей (прирост на 56,4%). Доля просроченной задолженности на 1 мая текущего года составляла 0,52% от общего объема ипотечного портфеля (в целом по России — 0,75%).

— В текущем году мы видим, что татарстанцы активно улучшают свои жилищные условия, чему способствуют выгодные ставки. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в апреле 2021 года составила 7,35%, снизившись с 8,22% годом ранее, — отмечает управляющий Нацбанком по Татарстану Марат Шарифуллин.

Фото: Илья Репин

Кредитный портфель в 592,6 млрд рублей — это:

Около 1,13 млн выданных кредитов , если основываться на данных НБКИ по среднему размеру потребкредита (295 тыс. рублей) и ипотечного кредита (2,4 млн рублей) в Татарстане.

, если основываться на данных НБКИ по среднему размеру потребкредита (295 тыс. рублей) и ипотечного кредита (2,4 млн рублей) в Татарстане. Получается, что примерно на каждых 3,5 жителя Татарстана приходится один кредит . Но если сравнивать с количеством занятых в экономике татарстанцев (1,96 млн), кредит есть у каждого второго из них.

. Но если сравнивать с количеством занятых в экономике татарстанцев (1,96 млн), кредит есть у каждого второго из них. Около 3% (1/36) от общего кредитного портфеля россиян — он на конец I квартала составлял 20,8 трлн рублей.

— он на конец I квартала составлял 20,8 трлн рублей. В шесть раз больше, чем госдолг Татарстана : на 1 апреля он составлял 97,69 млрд рублей.

Фото: Олег Тихонов

В три раза больше, чем прибыль всех банков России за один месяц, — в апреле российские банки получили в совокупности 202 млрд рублей чистой прибыли, свидетельствуют данные ЦБ.

— в апреле российские банки получили в совокупности 202 млрд рублей чистой прибыли, свидетельствуют данные ЦБ. Сопоставимо с кредитным портфелем одного банка — «России», его портфель на май 2021 составляет 505,8 млрд рублей (данные banki.ru). По этому показателю «Россия» занимает среди российских банков 14-е место. У следующего в рейтинге («ЮниКредитБанк») кредитный портфель составляет 679,4 млрд рублей.

— «России», его портфель на май 2021 составляет 505,8 млрд рублей (данные banki.ru). По этому показателю «Россия» занимает среди российских банков 14-е место. У следующего в рейтинге («ЮниКредитБанк») кредитный портфель составляет 679,4 млрд рублей. В 2,26 раза меньше, чем кредитный портфель москвичей по ипотеке : по данным Frank RG, на май этот показатель составил 1,35 трлн рублей.

: по данным Frank RG, на май этот показатель составил 1,35 трлн рублей. Почти столько же (582 млрд рублей) долгов банки передали коллекторам в 2020 году .

Александр Артемьев