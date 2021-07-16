В Казани 12-летний подросток совершил ДТП, пострадали 14-летние пассажирки

В Казани напротив дома №52 по улице Привокзальной опрокинулся автомобиль «ВАЗ-2107». За рулем был водитель 2008 года рождения, он не справился с управлением. В ДТП пострадали две 14-летние пассажирки, сообщает МВД по РТ.



Стало известно, что подросток незаметно взял у сожителя матери ключи от автомобиля и решил прокатить родную сестру и ее друзей. В какой-то момент он не справился с управлением и автомобиль опрокинулся. Водитель испугался и убежал с места ДТП. В ходе оперативно-розыскных мероприятий несовершеннолетнего нашли и в сопровождении матери доставили в ОП №4 «Юдино» УМВД России по Казани.

У пострадавших 14-летних пассажирок сотрясение головного мозга, их госпитализировали. Во время аварии они находились на заднем пассажирском сидении, ремнями безопасности не пристегивались.

Мать подростка привлекли к административной ответственности за неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию (ст. 5.35 КоАП РФ). Материалы направят в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия процессуального решения. Семья состоит на учете в отделении социальной помощи и поддержки семье и детям. Подросток также состоит на внутришкольном учете.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

МВД по Татарстану призывает родителей относиться к безопасности детей со всей ответственностью. Родителям следует знать о местонахождении их детей и не жалеть времени на обучение их правилам безопасности движения на дороге.

В Казани за 15 июля произошло 5 ДТП с пострадавшими. С начала 2021 года Госавтоинспекция МВД по Татарстану вместе с Росгвардией с помощью аэростата пресекла 37 нарушений правил дорожного движения. В том числе 30 случаев выезда на встречную полосу.

Маргарита Головатенко